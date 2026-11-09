Niğde\'de apartmanın 9\'uncu katından beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi

Niğde'de apartmanın 9'uncu katından beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin İlhanlı Mahallesi'nde apartmanın 9'uncu katından beton zemine düşen kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; kadının cenazesi Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.
NİĞDE'de bir apartmanın 9'uncu katından düşen Rukiye Demirel, yaşamını yitirdi.
Olay, Niğde'nin İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9'uncu katındaki penceresinden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen kadını gören çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kadının cenazesi, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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