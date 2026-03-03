Niğde'de Asayiş Olayları Raporlandı - Son Dakika
Niğde'de Asayiş Olayları Raporlandı

03.03.2026 11:45
Niğde'de 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 120 şüpheli işlem gördü, 4'ü tutuklandı.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarında 120 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 120 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Narkotik operasyonlarında yakalanan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 14'ü ise salıverildi, operasyonlarda 176,4 sentetik uyuşturucu, 1 sentetik hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 zanlı serbest bırakılırken, operasyonlarda 75 bin doldurulmuş makaron, 28 sikke, 3 eski eser ve dedektör yakalandı.

Trafik uygulamalarında ise 22 bin 460 araç sürücüsünden ihlali tespit edilen 35'i motosiklet olmak üzere 2 bin 997 sürücüye cezai işlem uygulandı, 64 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince şüpheli ölüm, buluntu eşya, farklı kimlik kullanımı ve 4 olay, vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 4 şüpheli tespit edildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Asayiş, Niğde, Son Dakika

