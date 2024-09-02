Niğde'nin Bor ilçesinde baba ve kızı baraj gölünde bulundu - Son Dakika
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Niğde'nin Bor ilçesinde baba ve kızı baraj gölünde bulundu

Niğde\'nin Bor ilçesinde baba ve kızı baraj gölünde bulundu

Niğde'nin Bor ilçesindeki Bahçeli Barajı'nda, su yüzeyinde hareketsiz olarak bulunan baba Ü.A. ve 4 yaşındaki kızı F.H.A.'nın cenazeleri, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Olay yerindeki otomobilin Ü.A.'ya ait olduğu tespit edildi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırılacak.

02.09.2024 15:16
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Niğde'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cansız bedeni bulundu.

Alına bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli beldesindeki Bahçeli Barajı'nda su yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi tarafından kıyıya çıkartılan iki kişinin kimliklerinin Ü.A. ve 4 yaşındaki kızı F.H.A. olduğunu belirlendi.

Baba ve kızının cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılacak.

Öte yandan, olay yeri yakınında bulunan otomobilin de Ü.A'ya ait olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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