Niğde'de Barajda Cansız Bedeni Bulunan Baba ve Kızı İçin İncelemeler Devam Ediyor - Son Dakika
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Niğde'de Barajda Cansız Bedeni Bulunan Baba ve Kızı İçin İncelemeler Devam Ediyor

Niğde\'de Barajda Cansız Bedeni Bulunan Baba ve Kızı İçin İncelemeler Devam Ediyor

Niğde Valisi Cahit Çelik, barajda bulunan Ümit Atabey ve kızı Fatma Hüma'nın cansız bedenleriyle ilgili incelemelerde bulunarak, olayın gerektirdiği önlemler hakkında bilgi verdi. Vali, yaz aylarında suya girme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı ve olaya dair ayrıntıların Adli Tıp tahkikatı ile netleşeceğini belirtti.

02.09.2024 15:49
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VALİ ÇELİK: İNCELEME SÜRÜYOR

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma'nın cansız bedenlerinin bulunduğu barajda incelemelerde bulundu. Vali Çelik, önce küçük kızın ardından babasının ekipler tarafından sudan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını kaydetti. Yaz dönemlerinde vatandaşların serinlemek için suya girdiğini belirten Vali Çelik, "Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şuna dikkat etmek lazım. Bizde yüzeyden akan büyük bir akarsu yok. Göletlerimiz var. Maalesef göletlerimizin de dibinde genel balçık, çamur oluyor. Göletlere girdiğiniz zaman o balçık sizi çekebiliyor. Buna dikkat etmek lazım; bu tarz sulara girmemek lazım. Bu olayda da kız çocuğu düştü, baba da onu kurtarmaya mı çalıştı yoksa yüzmek mi istediler bunu bilemiyoruz. Adli Tıp tahkikatıyla bu kesinleşecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Barajda Cansız Bedeni Bulunan Baba ve Kızı İçin İncelemeler Devam Ediyor - Son Dakika

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