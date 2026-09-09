Niğde'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Niğde\'de CHP\'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Niğde'de CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde'de CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

CHP İl Başkanı Tevfik Caymaz, burada yaptığı açıklamada, CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

CHP'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Caymaz, şunları kaydetti:

"Bugün burada sıradan bir günü kutlamak için toplanmadık. Bugün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük sembollerinden biri olan 9 Eylül'ü, İzmir'in kurtuluşunu ve tam bir yıl sonra 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası'nın kuruluşunu birlikte kutluyoruz. Bir milletin esareti kabul etmeyeceği bütün dünyaya ilan edildi. İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşı'nın içinden doğmuş, Cumhuriyetin kuruluşuna öncülük etmiş bir siyasi harekettir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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