Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu

Niğde'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tespit etti.

Niğde ve Kayseri'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 4 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.