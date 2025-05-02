Niğde'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşların kredi kartı bilgilerini bilişim yoluyla ele geçirerek bilgisi ve rızası olmadan kullananlara karşı çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde başta olmak üzere Erzurum, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.