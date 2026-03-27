Niğde'de Gazze Saldırıları Protesto Edildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Gazze Saldırıları Protesto Edildi

27.03.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi, Niğde'de Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını protesto etti ve mazlumları savundu.

Saadet Partisi Niğde İl Bakanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, ellerinde Türk bayrağı ve çeşitli pankartlarla tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Niğde İl Başkanı Ahmet Binici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, mazlumların gözyaşlarının zalimlerin tahtını yıkacağını söyledi.

Kudüs'ün özgürlüğü ve İslam coğrafyasının selameti için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Binici, "En alçak soykırımlardan biri Gazze'de işlenmektedir. Bebeklerin süt kokusuna barut kokusunun karıştığı, annelerin feryadının arşı titrettiği bu mübarek topraklar, bugün sözde modern dünyanın sahte insan haklarının maskesinin düştüğü yerdir. Gazze bugün sadece coğrafi bölge değil, imanın, direnişin ve topyekun insanlık onurunun son kalelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dualar ve atılan sloganlarla sona erdi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Gazze, Niğde, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:17:13. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Gazze Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.