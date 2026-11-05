Niğde\'de Hacer Akmeşe, sosyal hizmetlerden yararlanan aileleri evlerinde ziyaret etti

Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet modellerinden yararlanan aileleri evlerinde ziyaret etti.

Akmeşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde, aile bireyleriyle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretlerde bakanlık tarafından sunulan sosyal hizmetler değerlendirilirken, aile odaklı hizmet anlayışı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.