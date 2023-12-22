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Niğde'de hafif düzey zihinsel engelli bireyler ebeveyni olmadan hastanede muayene olmayı öğrendi - Son Dakika
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Niğde'de hafif düzey zihinsel engelli bireyler ebeveyni olmadan hastanede muayene olmayı öğrendi

Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören hafif düzey zihin engelliler, Sosyal Hayat dersi çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kendi başlarına muayene olmayı öğrendi. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sıra almayı ve muayene olmayı öğrenen öğrenciler, bağımsız olarak günlük yaşam becerilerini kazanmayı hedefliyor.

Niğde\'de hafif düzey zihinsel engelli bireyler ebeveyni olmadan hastanede muayene olmayı öğrendi
22.12.2023 - 23:06,
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Niğde'de hafif düzey zihinsel engelli bireyler ebeveyni olmadan hastanede muayene olmayı öğrendi

NİĞDE - Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören hafif düzey zihin engelliler Sosyal Hayat dersi çerçevesinde hastanede sıra almayı ve muayene olmayı öğrendi.

Hafif düzey zihinsel engelli öğrenciler, bağımsız olarak hayatını idame ettirmesi gereken durumlar için hem teorik hem de pratik eğitim alıyor. Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören hafif düzey zihin engelli öğrenciler, Sosyal Hayat dersi çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kendi başına muayene olmayı öğrendi. Özel Eğitim Öğretmeni Volga Can Bozdağ eşliğinde hastaneye gelen öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesi ile hastanede ilk olarak sıra almayı ardından da muayene olmayı öğrendi. "Hafif zihinsel engelli bireylerin bağımsız olarak hayatlarını idame ettirmesi gerektiği durumlarda yanlarında ebeveynleri olmadan muayene olmalarını, alış veriş yapmalarını öğretiyoruz" diyen Bozdağ, amaçlarının çocukların kendi başlarına günlük yaşam becerilerini kazanmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Bozdağ, "Hafif düzey zihinsel engelli öğrencilerimize sadece tahta başında anlatılınca konu soyut olarak kalıyor ve gündelik hayata uyarlamaları zor oluyor. Biz de hastane yönetiminden rica ettik ve çocuklar kimlikleri ile sıra aldılar, muayene oldular hastaneden nasıl faydalanırız, nasıl sıra alırız, nasıl muayene oluruz öğrendiler. Hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız maalesef toplumda fark edilmiyor. Kendi başlarına bir yere gitmek istedikleri zaman bunu gerçekleştiremiyorlar. Yanlarında ebeveynleri olması gerekiyor. Bizim amacımız çocukların kendi başlarında günlük yaşam becerilerini nasıl kazanabileceklerini öğretmek" dedi

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Niğde'de hafif düzey zihinsel engelli bireyler ebeveyni olmadan hastanede muayene olmayı öğrendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de hafif düzey zihinsel engelli bireyler ebeveyni olmadan hastanede muayene olmayı öğrendi - Son Dakika
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