Niğde\'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarıyla İlgili Aranan 16 Kişi Yakalandı

Niğde'de hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili haklarında arama kararı bulunan 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

Polis sorumluluk bölgesi dışında gerçekleşen dolandırıcılık olayı ile ilgili ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, dolandırıcılık ve çeşitli suçlarından hakkında 19 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan hükümlüyü de yakaladı.