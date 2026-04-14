Niğde'de İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Niğde'de üzerine beton pompası düşen işçi hayatını kaybetti.
Ata Sanayi Sitesi'ndeki bir inşatta çalışan Cavit K'nin (49) üzerine beton pompası düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Cavit K, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cavit K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?