Niğde'de İş Makinesi Operatörlüğü Kursunu Tamamlayan 13 Yükümlü Belge Aldı - Son Dakika
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Niğde'de İş Makinesi Operatörlüğü Kursunu Tamamlayan 13 Yükümlü Belge Aldı

Niğde'de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Niğde Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında, denetimli serbestlik gören 17 yükümlüye kepçe ve forklift kursu açıldı. 60 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayan 13 kursiyer, belge almaya hak kazandı. Niğde Valisi ve Belediye Başkanı da belge takdim töreninde konuşarak, kursiyerleri tebrik etti ve iş hayatlarında başarılar diledi.

27.06.2024 16:21
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Niğde'de iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 13 yükümlü belge aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Niğde Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitim ve işbirliği protokolü kapsamında Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim gören 17 yükümlüye yönelik kepçe ve forklift kursu açıldı.

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce verilen 60 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimin ardından yapılan yazılı sınavda başarılı olan 13 kursiyer, belge almaya hak kazandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Adliyesi'nde düzenlenen belge takdim töreninde yaptığı konuşmada, sertifika verilen kişilerin kollarına altın bilezik taktığını belirterek, "Piyasada çok fazla kalifiye işçiye ihtiyaç var. Belge alan arkadaşlarımız bundan sonra çok rahat şekilde iş bulabilecek. İl Özel İdaresi olarak bizim de çok acil operatör ihtiyacımız var. Bu çalışma, bir şekilde hayatında hata yapmış ve cezasını çekmiş arkadaşlarımızın topluma entegre olmalarına da ciddi fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde'nin gelişen bir şehir olduğuna işaret ederek, "Son dönemde sanayileşme ve şehirleşme anlamında ülkemizdeki en hızlı gelişen illerimizden bir tanesi. Yükümlülerin özellikle operatörlük sertifikaları almaları bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren de belge alan kursiyerleri tebrik ederek, iş hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de İş Makinesi Operatörlüğü Kursunu Tamamlayan 13 Yükümlü Belge Aldı - Son Dakika

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