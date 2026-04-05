Niğde'de İsrail'e Tepki Gösterildi
Niğde'de İsrail'e Tepki Gösterildi

Niğde\'de İsrail\'e Tepki Gösterildi
05.04.2026 15:41
Niğde'de AGD'nin düzenlediği programda, Mescid-i Aksa ve Filistinli esirlere yapılan saldırılara tepki verildi.

Niğde'de, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve İsrail'in Filistinli esirlere idam yasası çıkarmasına tepki gösterildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Niğde Şubesinin düzenlediği programda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar öğle namazının ardından Dışarı Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen grup, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atarak Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan AGD Niğde Şube Başkanı Mesut Oral, İsrail'in bölgedeki saldırgan tavrının ve hukuksuz uygulamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail Meclisinin, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösteren Oral, "Bugün burada safımızı ilan etmeye geldik. Siyonist zalimler, Filistinli esirlerin idamına yol açacak kanunu rahatça onaylayabilmişlerdir. Bu kararlar bir inancı yok etme, bir ümmeti diz çöktürme çabasıdır ancak bu ümmet asla boyun eğmeyecektir. Bugün Filistin'de, Gazze'de sadece bir bölge değil, insanlık onuru müdafaa edilmektedir. Mescid-i Aksa bir ayı aşkın süredir ibadete kapalı tutulmakta ve altındaki kazı çalışmalarıyla yıkılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılmaktadır." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarının sadece Filistin'le sınırlı kalmadığını belirten Oral, İran ve Lübnan'daki kardeşlerinin de yanında olduklarını aktardı.

Katılımcılar, dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de İsrail'e Tepki Gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
SON DAKİKA: Niğde'de İsrail'e Tepki Gösterildi - Son Dakika
