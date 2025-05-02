Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İŞKUR'un kurumsal performansı, öğrencilerin mesleki beceri eğitimleri ve 8 Mayıs'ta yapılacak Niğde İstihdam Buluşmaları değerlendirildi.
Ayrıca toplantıda, istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerinden görüş alındı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de İstihdam Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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