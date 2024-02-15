Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı

Niğde\'de İYİ Parti\'den istifa eden 300\'e yakın üye AK Parti\'ye katıldı

Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden yaklaşık 300 üye, AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış il yöneticileri ve il genel meclisi üyesinin de bulunduğu üyeler, bir düğün salonunda düzenlenen törende AK Parti'ye geçti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, yeni üyelere rozet taktı. Belediye Başkanı Özdemir, yeni üyelere teşekkür ederek, partinin her geçen gün büyüdüğünü ve yerel seçimlerde tarihi bir zafer elde edeceklerine inandıklarını belirtti.

15.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden 300'e yakın üyenin AK Parti'ye katıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen törende, İYİ Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış il yöneticileri ile il genel meclisi üyesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 partili, AK Parti'ye geçti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, yeni üyelere rozet taktı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, "Seçimlerde bize destek vermek üzere partimize katılan yeni üyelere teşekkür ediyorum. Partimiz her geçen gün büyüyor, AK Parti ailemiz genişliyor. Partimize güç katan yeni üyelerimizle yerel seçimlerde rekor oy oranıyla tarihi bir zafere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Özdemir, Emrah Özdemir, İYİ Parti, AK Parti, Niğde, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:12:11. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement