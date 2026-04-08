Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında merkeze bağlı Elmalı köyünde arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 44 parça eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
