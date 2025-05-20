Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 50 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda 4 şüpheliye ait adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 milyon 50 bin dolu makaron ve 40 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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