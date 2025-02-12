Niğde'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Niğde'de etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğini açıklarken, Niğde Valiliği de bunun üzerine il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı duyuruldu.