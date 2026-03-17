Niğde\'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

NİĞDE'de uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Çağatay Aktan (32) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Çağatay Aktan yönetimindeki 01 AHV 613 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak jandarmanın uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aktan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aktan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,