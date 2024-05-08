Niğde\'de Kız Arkadaşının Evinde Bıçakla Öldürülen Kişinin Katilleri Tutuklandı

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Niğde'de bir kişinin kız arkadaşının evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kız arkadaşının evinde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen E.Ö'nün cinayet şüphelileri T.A. ve G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

G.Ö. (40), arkadaşı T.A. ile dün Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan eski sevgilisi F.D'nin evine gitmiş, burada çıkan kavgada, F.D'nin evde bulunan erkek arkadaşı E.Ö. bıçakla yaralanmış, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.