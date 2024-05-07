Niğde\'de kız arkadaşının evinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

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Niğde'de kız arkadaşının evinde bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre G.Ö. (40), arkadaşı T.A. ile Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden eski sevgilisi F.D'nin evine gitti.

Burada çıkan kavgada, F.D'nin evde bulunan erkek arkadaşı E.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 12 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan E.Ö, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheliler G.Ö. ve T.A, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.