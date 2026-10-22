Niğde\'de mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları \'İyilik Var\' şenliğinde buluştu

Niğde'de mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları 'İyilik Var' şenliğinde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Konaklı beldesinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için 'İyilik Var' temalı şenlik düzenledi. Yüz boyama ve oyun etkinliklerine katılan çocuklara hediyeler verilirken programa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nurettin Kesler ile Gençlik Merkezi gönüllüleri de katıldı.
Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik "İyilik Var" temasıyla şenlik düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Konaklı beldesinde gerçekleştirilen programda yüz boyama ve oyun etkinliklerine katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nurettin Kesler ile Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı.
Kaynak: AA
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