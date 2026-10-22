Niğde'de mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları 'İyilik Var' şenliğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'de mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları 'İyilik Var' şenliğinde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları \'İyilik Var\' şenliğinde buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Konaklı beldesinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için 'İyilik Var' temalı şenlik düzenledi. Yüz boyama ve oyun etkinliklerine katılan çocuklara hediyeler verilirken programa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nurettin Kesler ile Gençlik Merkezi gönüllüleri de katıldı.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik "İyilik Var" temasıyla şenlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Konaklı beldesinde gerçekleştirilen programda yüz boyama ve oyun etkinliklerine katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nurettin Kesler ile Gençlik Merkezi gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA
EtkinliklerGençlikİyilikGüncelTarımNiğdeYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
16:37
Milli Takım artık ona emanet Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
Milli Takım artık ona emanet! Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 16:39:09. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları 'İyilik Var' şenliğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei