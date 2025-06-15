Niğde'de, tır ile çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.K yönetimindeki 68 ABT 646 plakalı tır, Adana- Ulukışla kara yolu Bereke köyü yakınlarında Afganistan uyruklu Z.Ö'nün kullandığı plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Motosiklet Kazası: Yabancı Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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