Niğde'de Nevruz Kutlamaları Başlıyor
Niğde'de Nevruz Kutlamaları Başlıyor

10.04.2026 09:35
Niğde'de Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında, 11-12 Nisan tarihlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Niğde'de Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında, 11-12 Nisan tarihlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kutlamalar, 11 Nisan Cumartesi günü kent merkezinde düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saat 12.00'de Abilay Han Parkı'ndan başlayacak yürüyüş, Emin Erişgil, Paşakapı ve Murat Zeren caddeleri güzergahını takip ederek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda sona erecek.

Aynı gün akşam saatlerinde Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde Türk musiki konseri, Sarıbel Müzik Topluluğu dinletisi, dans gösterileri ve uluslararası öğrenci performansları sahnelenecek.

Öte yandan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Büyük Bozkırın Şafağı" adlı film izleyiciyle buluşacak.

Ulukışla ilçesine bağlı Altay köyünde 12 Nisan Pazar günü devam edecek program, saat 10.30'da atlı kortej ve mehteran eşliğinde karşılamayla başlayacak.

Ayrıca Niğde Valiliği ve belediye tarafından 12 Nisan Pazar günü saat 09.00'da Altay köyüne ulaşım için araç tahsis edilecek.

Açılış duası ve konuşmaların ardından nevruz tanıtım filmi gösterilecek, geleneksel ritüeller kapsamında çapan giydirme, demir dövme ve ateş üzerinden atlama etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Günün ilerleyen saatlerinde fidan dikimi yapılacak ve katılımcılara kadim Kazak Türk yemekleri ikram edilecek.

Programda ayrıca, geleneksel oyun gösterileri, okçuluk etkinlikleri, atlı spor gösterileri, Kazak av köpekleri yarışı ve dans gösterileri sunulacak.

Kazak müzik dinletisiyle devam edecek kutlamalar, ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de Nevruz Kutlamaları Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Niğde'de Nevruz Kutlamaları Başlıyor - Son Dakika
