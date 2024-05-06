Niğde\'de Otomobilin Bariyere Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

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Niğde'de otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

A.E.K'nin kullandığı 38 HC 429 plakalı otomobil, Niğde- Adana Otoyolu Kuzey gişeler yakınlarında bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.