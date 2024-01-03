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Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ö.Ö. (81) idaresindeki 51 LC 657 plakalı otomobil, Niğde- Adana kara yolu Bereke köyü yakınlarında M.Y'nin kullandığı 51 AF 747 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan M.Y. ile aracındaki E.Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika