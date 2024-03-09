Niğde'de 'Çocuk Hakları ve Sorumluluk' temasıyla 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması' düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de 'Çocuk Hakları ve Sorumluluk' temasıyla 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması' düzenlendi

Niğde\'de \'Çocuk Hakları ve Sorumluluk\' temasıyla \'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması\' düzenlendi

Niğde'de 'Çocuk Hakları ve Sorumluluk' temasıyla düzenlenen 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması'nda 51 takım 204 yarışmacı 1000 parçayı birleştirmeye çalıştı. Yarışmada derece giren takımlara ödül verildi.

09.03.2024 16:32
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Niğde'de "Çocuk Hakları ve Sorumluluk" temasıyla "Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması" programı gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada 51 takım 204 yarışmacı 1000 parçayı tanımlanan sürede birleştirmeye çalıştı.

Programın açılışında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, çocuk haklarının dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel ve psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklarının bütünü olduğunu belirtti.

Çocukların sadece yarışması için değil, aynı zamanda farkındalık oluşturmak için bir arada olduklarını hatırlatan Çelik, "Niğde'de ilki gerçekleştirilen yarışma, bir yarışmanın yanı sıra çok daha derin amaçları ihtiva eden bir etkinliktir. Amacımız çocuklarımızın sahip olduğu haklar ile birlikte sorumluluklarını da kavramalarına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yarışmada derece giren takımlara ödül verildi.

Kaynak: AA

Çocuk, Niğde, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 'Çocuk Hakları ve Sorumluluk' temasıyla 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de 'Çocuk Hakları ve Sorumluluk' temasıyla 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması' düzenlendi - Son Dakika
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