Niğde\'de sabah namazı sonrası şehit ve gaziler için dua edildi

Niğde'nin Bor ilçesinde "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında şehit ve gaziler için dua edildi.
Bor Müftülüğünce Fatih Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Bor Müftüsü İsmail Çakar'ın vaaz verdiği programda, şehit ve gaziler için dua edildi.
Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.
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