Niğde'de Sağanak: 3 Araç Sele Kapıldı

1) NİĞDE'DE SAĞANAK; 3 ARAÇ SELE KAPILDI

NİĞDE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sularına 3 araç kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.