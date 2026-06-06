Niğde'de Sağanak: 3 Araç Sele Kapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Sağanak: 3 Araç Sele Kapıldı

06.06.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de etkili sağanak nedeniyle 3 araç sele kapıldı, ekipler bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

1) NİĞDE'DE SAĞANAK; 3 ARAÇ SELE KAPILDI

NİĞDE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sularına 3 araç kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Sağanak: 3 Araç Sele Kapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Tahran’dan Beyaz Saray’a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı Tahran'dan Beyaz Saray'a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

20:18
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu’ndan tepki çeken hareket
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket
19:48
Bernardo Silva’dan Galatasaraylılara müjde
Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde
19:46
Sıfır Atık Forumu’nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
Sıfır Atık Forumu'nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 20:25:49. #.0.4#
SON DAKİKA: Niğde'de Sağanak: 3 Araç Sele Kapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.