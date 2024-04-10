Niğde'de sağanak yağış: Caddeler göle döndü
NİĞDE - Niğde genelinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Niğde'de aralıklarla yağan yağmur öğleden sonra etkisini artırarak sağanağa döndü.
Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle su biriken bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.
Dolu ve yağmur yağışı sonrası bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelirken araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışların bugün ve yarın kent genelinde devam edeceği bildirildi.
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin daha temiz ve yaşanabilir olması için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Yetişkin, tüm personelle tek tek bayramlaşarak teşekkür etti.
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