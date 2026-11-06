Niğde\'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi

Niğde'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi mevkisinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlediği sürücünün cenazesi, savcı incelemesinin ardından Niğde'deki hastane morguna kaldırıldı.
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Beytullah Ünlü'nün kullandığı 34 PSG 59 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Aktaş beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ünlü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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