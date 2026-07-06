Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Şeyhler köyünde aralarında husumet bulunan komşusu Gökdeniz D. (16) tarafından 23 Mayıs'ta silahla başından vurulan Samet Akçar (28), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Gözaltına alınan şüpheli Gökdeniz D, tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Silahlı Kavga: Yaralı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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