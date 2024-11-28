Niğde'de Şok Huzur Uygulaması

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Niğde'de, polis ekiplerince şok ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Kasım'da il genelinde çeşitli uygulamalar yapıldı.

Denetimlerde, 2 bin 390 kişi ile 464 araç kontrol edildi, 25 araç sürücüsü ile aranan bir kişi hakkında işlem yapıldı.