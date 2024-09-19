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Niğde'de Tarihi Eserler Tehdit Altında

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CHP'li Gürer, Niğde'deki tarihi eserlerin restorasyonsuz yıkıldığını ve acil müdahale gerektiğini vurguladı.

19.09.2024 10:07
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(ANKARA) -CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de tarihi eserlerin restore edilmediği için yıkılarak yok olduğunu belirterek, acil restorasyon çağrısında bulundu. Gürer, "Bu bölgedeki tarihi yerler bir an önce kurtarılmalı ve bölge, tarihi dokusuna kavuşturulmalı. Yıllardır burayla ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyor. Bu yüzden kentin orta yerindeki bu bölgenin tamamı tarihe uygun şekilde onarılmalı ve mevcut mezbelelik haline bir son verilmelidir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde koruma kararı bulunan tarihi yapıları yerinde inceledi. Gürer, şunları söyledi:

"Burası Niğde'nin en büyük ilçelerinden biri olan Bor'un merkezi. Bu konutlar, tarihi eserler kapsamında bir bölge sit alanı olarak korunması gereken yerler. Ancak, yıllardır herhangi bir çalışma yapılmadığı için burası sanki savaş bölgesi gibi bir hale gelmiş durumda. Görenler burayı savaşta bombalanmış bir yer zannediyor.

"Bu bölgedeki tarihi yerler bir an önce kurtarılmalı tarihi dokusuna kavuşturulmalı"

Bu bölgedeki tarihi yerler bir an önce kurtarılmalı ve bölge, tarihi dokusuna kavuşturulmalı. Yıllardır burayla ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyor. Bu yüzden kentin orta yerindeki bu bölgenin tamamı tarihe uygun şekilde onarılmalı ve mevcut mezbelelik haline bir son verilmelidir.

Koruma kurullarınca tescillenen Niğde merkezde de çok sayıda konut var; ancak restore edilmediği için yıkılarak yok oluyor. Niğde Merkez'de Kadıoğlu Konağı ve Cullaz Sokak'ta kurtarılan sınırlı sayıda konut bulunuyor. 50'den fazla konut ise her yıl yıpranarak göçüyor. Niğde Merkez'de de çok sayıda tarihi konak kurtarılmayı bekliyor. Fertek, Yeşilburç, Hasaköy, Kayırlı, Konaklı gibi yerleşim yerlerindeki tarihi yapılar onarılmazsa yok olacak."

Niğde\'de Tarihi Eserler Tehdit Altında
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Tarihi Eserler Tehdit Altında - Son Dakika

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