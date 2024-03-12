Niğde\'de Tel Örgü Hırsızlığı Şüphelileri Gözaltına Alındı

Muş Valisi Avni Çakır, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, İstiklal Marşı'nın milletin, vatan ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusunun, yeniden varoluş mücadelesinin en güzel ifadesi olduğunu belirtti. Çakır, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile milletin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olduğunu vurguladı ve İstiklal Marşı'nın vatanımızın semalarında ilelebet yankılanacağını ifade etti.