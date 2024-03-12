Niğde'de Tel Örgü Hırsızlığı Şüphelileri Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de Tel Örgü Hırsızlığı Şüphelileri Gözaltına Alındı

Niğde\'de Tel Örgü Hırsızlığı Şüphelileri Gözaltına Alındı

Niğde'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait tel örgülerin çalınarak hurdacıya satılmasıyla ilgili 6 hırsızlık olayının aydınlatılması için başlatılan çalışmada, 2 şüpheli gözaltına alındı. Hurdacı F.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.

12.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de tel örgü çalıp, hurdacıya sattığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş beldesinde 12-22 Şubat tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait tel örgülerin çalınarak hurdacıya satılmasıyla ilgili 6 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 16 ayrı kameranın kaydettiği görüntülerden kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliden 2'sini gözaltına aldı.

Söz konusu malzemeleri satın aldığı gerekçesiyle hurdacı F.A. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Niğde, Güvenlik, Hırsızlık, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Tel Örgü Hırsızlığı Şüphelileri Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çevre ve Doğa Krizleri: İklim Kriziyle Mücadele Edilmezse Canlı Türlerinin Yüzde 24'ü Tehlikede
    11:46 Çevre ve Doğa Krizleri: İklim Kriziyle Mücadele Edilmezse Canlı Türlerinin Yüzde 24'ü Tehlikede

    Bursa TB Akademi'de düzenlenen çevrimiçi eğitimde, Eğitmen Senem Tanju, iklim kriziyle mücadele edilmezse 21. yüzyılın sonunda canlı türlerinin yüzde 24'ünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Tanju, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin önemine değindi. Eğitimde ayrıca iş dünyasının değişime ayak uydurması ve çevresel bilincin kolektif çaba ile artırılması gerektiği vurgulandı.

  • 84 Yaşındaki Marangoz Mehmet Kula, Mesleğini Titizlikle Sürdürüyor
    11:46 84 Yaşındaki Marangoz Mehmet Kula, Mesleğini Titizlikle Sürdürüyor

    Çorum'da 60 yıldır marangozluk yapan 84 yaşındaki Mehmet Kula, yangın, sel ve sağlık sorunlarına rağmen mesleğini sürdürüyor. Kula, atölyesinde ürettiği ahşap ürünleri satarak geçimini sağlarken, çırak bulamadığı için mesleğin geleceği konusunda endişeli.

  • Eczacıbaşı TechYouth School Programı İlk Mezunlarını Verdi
    11:46 Eczacıbaşı TechYouth School Programı İlk Mezunlarını Verdi

    Eczacıbaşı Topluluğu tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Eczacıbaşı TechYouth School' gelişim programına katılan 60 öğrenci, sertifikalarını aldı. Program kapsamında öğrencilere teknolojinin iş dünyasına etkisi ve farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandırıldı. Mezun olan öğrenciler, Eczacıbaşı Topluluğu'nun staj ve iş fırsatlarında önceliklendirilecek.

  • Muş Valisi Avni Çakır, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
    11:46 Muş Valisi Avni Çakır, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

    Muş Valisi Avni Çakır, İstiklal Marşı'nın milletin, vatan ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusunun, yeniden varoluş mücadelesinin en güzel ifadesi olduğunu belirtti. Çakır, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile milletin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olduğunu vurguladı ve İstiklal Marşı'nın vatanımızın semalarında ilelebet yankılanacağını ifade etti.

  • CHP Milletvekili: Üreticiler ve mevsimlik tarım işçileri zor durumda
    11:44 CHP Milletvekili: Üreticiler ve mevsimlik tarım işçileri zor durumda

    CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, üreticilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına dikkat çekerek, tarım arazilerine ve çiftçilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Başevirgen, mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve ücret sorunları nedeniyle deprem bölgesine gelmek istemediğini ifade etti. Ayrıca, üreticilerin yevmiyelerini bile karşılayamayacak duruma geldiğini ve tarımda çalışacak işçi bulunamadığını vurguladı.

  • Bursa'da Sokakta Açılan Ateş Sonucu 2 Kadın Yaralandı
    11:43 Bursa'da Sokakta Açılan Ateş Sonucu 2 Kadın Yaralandı

    Bursa'nın Kestel ilçesinde, sokak üzerinde bulunan bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Ateş sonucu E.T. ve F.E. adlı 2 kadın yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

  • Erzurum'un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın Kabulü Kutlanıyor
    11:43 Erzurum'un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın Kabulü Kutlanıyor

    Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ile İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında, bu günün hem Erzurum'un kurtuluşunu hem de İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladığını belirtti.

  • Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
    11:38 Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı Birleşmiş Milletler etkinliğinde ses getiren bir protestoya imza attı. İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada toplantı salonunu terk eden Bakan Göktaş, konuşma sonrası salona geri dönüp "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz" dedi.


11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
10:37 İran destekli grup, İsrail’in en büyük havalimanını vurdu İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu
10:24 Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi Nakit avans taksit sayısı 3’e düşürüldü iddiası Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi? Nakit avans taksit sayısı 3'e düşürüldü iddiası
10:04 1000 polisle uyuşturucu operasyonu 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler 1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler
08:23 Çetelerin kontrolüne geçen Haiti’de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti
11:38 Bakan Göktaş’tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu Bir anda salonu terk etti Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
11:18 DolarTL 32,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,05 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Bahar Öztan entübe mi edildi Oğlundan ilk açıklama Bahar Öztan entübe mi edildi? Oğlundan ilk açıklama
11:11 Trump, Hitler’i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı
10:58 Antalya’da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu Antalya'da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu
10:54 Halk otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Halk otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
09:59 Eşini öldürdükten sonra pencereyi açıp söylemiş Eşini öldürdükten sonra pencereyi açıp söylemiş!
09:29 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 11:46:20. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Tel Örgü Hırsızlığı Şüphelileri Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement