Niğde'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı
Niğde-Adana Otoyolu'nda seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Niğde'de seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Niğde- Adana Otoyolu'nda sürücüsü öğrenilemeyen 06 BUE 624 plakalı tomruk yüklü tır, Ulukışla ilçesi Kırkgeçit Tünelleri mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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