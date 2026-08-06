Niğde'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Niğde-Kayseri yolunda devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Niğde'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
O.K. (19) idaresindeki 51 ER 709 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolunun Aktaş beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.E.A. (18) ve F.K. (17) yaralandı, Bedirhan A. (17) yaşamını yitirdi.
Yaralılardan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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