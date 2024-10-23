Niğde'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

R.Ö. idaresindeki 38 AHL 113 plakalı otomobil, Niğde- Aksaray kara yolu Ulukışla köyü yakınlarında karşı yönden gelen C.Y. yönetimindeki 51 EV 450 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 38 AHL 113 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile T.G. ve B.G, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.