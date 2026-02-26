Niğde'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.
Niğde- Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda Cemil Burak Toker'in (24) kullandığı 34 SN 8612 plakalı otomobil, Adil S. idaresindeki 27 AJF 481 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Toker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
