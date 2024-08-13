Niğde'de üniversitenin tarım arazilerinde sebze meyve hasadı başladı - Son Dakika
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Niğde'de üniversitenin tarım arazilerinde sebze meyve hasadı başladı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tarım uygulama arazisinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadına başlandı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ile birlikte hasat faaliyetlerini yerinde inceledi.

13.08.2024 19:59
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Niğde'de üniversitenin tarım arazilerinde sebze meyve hasadı başladı

Üniversite yerleşkesinde bin dekar arazi tarıma kazandırıldı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tarım uygulama arazisinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin hasadına başlandı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ile birlikte hasat faaliyetlerini yerinde inceledi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Araştırma Merkezi ana hizmet yerleşkesinde yaklaşık bin dekar araziyi tarıma kazandırdı. Bilimsel araştırma geliştirmeyle birlikte uygulamalı eğitim faaliyetlerini de sürdüren Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde; bünyesindeki hayvancılığın ihtiyacının karşılanması için yonca, silajlık mısır gibi üretimlerin yanı sıra sebze ve meyve üretimi de gerçekleştiriyor. 200 dekar araziyi bal ormanı olarak değerlendiren Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hububat olarak buğday, arpa, arpa, yem bezelyesi ekimi ise yaklaşık 300 dekar arazi üzerinde gerçekleştiriliyor. Üniversitenin son yıllardaki çalışmalarıyla yaklaşık bin dekarlık araziyi ıslah ederek tarım uygulamalarına kazandıklarını ifade eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; yapılan araştırmalar ve uygulamalarla bölgesel kalkınma odaklı yaklaşım temelinde bölgenin ve Niğde'nin üretimine katkı verildiğini ifade etti. Rektör Uslu; "Araştırma Merkezimizde ekilmiş domates, biber ve benzeri sebze ürünlerinin bugün itibariyle hasadına başladık. Hem üniversitemiz içerisinde bulunan satış ofisimiz hem de yeni yapmış olduğumuz eski rektörlükteki satış ofisinizde, akademisyenlerimiz, idari personellerimiz Niğdeli hemşerilerimiz üretilen bu ürünlere ulaşabilirler" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ni tarım alanında ülkenin önde gelen yükseköğretim kurumu olarak değerlendiren Rektör Uslu; "Bölgesel sorunların çözümünü ve tarımsal verimliliği artırıcı bilgi ve teknoloji geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir üniversite olmayı hedeflemekteyiz. Merkezimizde bölge iklimine uygun bitki desenlerinin belirlenmesine yönelik araştırma projelerine, kongrelere ve bilimsel toplantılara öncelik vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de üniversitenin tarım arazilerinde sebze meyve hasadı başladı - Son Dakika

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