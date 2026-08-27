Niğde\'de Uyuşturucu Eğitimi

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 14 etkinlikte 614 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önleyici faaliyetler kapsamında etkinlikler düzenlendi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", 'Narko Kaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında düzenlenen 14 bilgilendirme etkinliğinde 614 kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, şüpheli durumlarda yapılması gerekenler ve toplumun bu mücadeledeki rolü hakkında bilgiler aktarıldı.

Öte yandan, etkinliklerde bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı.