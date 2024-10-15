Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-13 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakaladı.
Operasyonlarda, 176 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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