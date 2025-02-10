Niğde\'de Yaban Domuzu Görüntülendi

Güncel

Niğde'de yaban domuzu cep telefonuyla böyle görüntülendi

NİĞDE - Niğde- Çamardı yolunda ilerleyen bir sürücü, karla kaplı arazide karşılaştığı domuzunu kaydetti.

Niğde - Çamardı yolu Üçkapılı Köyü mevkiinde karla kaplı arazide koşan yaban domuzu kayıt altına alındı. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaban domuzu önce düştü ardından karşıya geçerek gözden kayboldu. O anları kaydeden Bahar Şahiner Öke; bölgeye sık sık gittiğini ancak ilk kez yaban domuzu ile karşılaştığını ve şaşırdığını söyledi. Öke; " Pazar günü arkadaşlarımla beraber Üçkapılı yolu üzerindeydik. Birden ileride çok iri bir domuz gördük. Şaşırdık, çünkü biz bu döneme kadar pek domuzları yol kenarlarında görmüyorduk. Takip ettik, yanına doğru yaklaştık. Biz yaklaştıkça o koşmaya başladı. Daha sonra baktık ki bizim önümüze geçecek, aracı durdurduk ve yoldan karşıya geçerek ormanlık tarafa doğru koşmaya başladı. İlk kez gördük, çok şaşırdık. Gerçekten çok iri bir hayvandı, ilk defa bu kadar yakından gördük. Bizim için çok keyifli bir andı" dedi.