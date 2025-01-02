Niğde'de Yaban Keçisi Sayısı 3114'e Yükseldi

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Niğde'de yaban keçisi sayısı 3 bin 114 olarak tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ile Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı'nda 2024 yılı yaban keçisi sayımını tamamladı.

Bu bölgelerde 10 alanda 20 kişilik ekiple yapılan sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yürüttüğü koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan tedbirleriyle 3 bin 114'e yükseldi.