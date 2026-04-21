Niğde'de "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
Niğde'de "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi

Niğde\'de "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi
21.04.2026 22:53
Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz: - (Kurulacak yapay zeka destekli otonom çiftlikler) Buralarda yapay zekaya dayalı otonom çiftlik nasıl oluyor diyen ve eğitim almak isteyen arkadaşlarımıza ücretsiz olarak eğitimlerini vereceğiz" - "Biz dişi sperma kullanan, embriyo transferi yapan, yapay zekaya dayalı bu teknolojik atılımları yapabilecek, yönetebilecek ve nasıl daha verimli, daha kaliteli üretebilirizi tartışabileceğimiz genç arkadaşımız olsun istiyoruz"

Niğde'de "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Nedim Akmeşe, konferanstaki konuşmasında, tarımın bilgiyle, teknolojiyle ve veriyle yönetilen stratejik bir alan olduğunu söyledi.

Yeni dönemde yapay zeka ve otonom sistemlerin tarımın geleceğini şekillendiren temel unsurlar haline geldiğini vurgulayan Akmeşe, az kaynakla fazla üretimin ortak hedef olduğunu belirtti.

Bu hedefe ulaşmanın teknolojiyi doğru ve etkin kullanmaktan geçtiğine dikkati çeken Akmeşe, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizin bilimsel birikimi, kamu kurumlarımızın yönlendirici gücü ve özel sektörümüzün yenilikçi yaklaşımı bu dönüşümün temel dayanaklarıdır. Ortak aklı esas alan bu işbirlikleri, tarımda dönüşümün en güçlü zeminini oluşturmaktadır. Niğde'miz, güçlü tarımsal üretim kapasitesiyle bu dönüşüm sürecinde önemli bir avantaja sahiptir. Bu gücün teknolojiyle buluşması, ilimizi yalnızca üretimde değil, katma değerli tarımda da daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Bu buluşmanın yeni fikirlerin gelişmesine, işbirliklerinin artmasına ve gençlerimizin bu alana yönelmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Programın ilimiz, ülkemiz ve tarım sektörümüz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz de yaklaşık 10 üniversiteyle protokol imzaladıklarını belirterek, protokol kapsamında üniversitelere yapay zeka destekli otonom çiftlikleri kuracaklarını kaydetti.

Kurulacak yapay zeka destekli otonom çiftliklerinin eğitim üssü olacağını vurgulayan Karagöz, "Buralarda yapay zekaya dayalı otonom çiftlik nasıl oluyor diyen ve eğitim almak isteyen arkadaşlarımıza ücretsiz olarak eğitimlerini vereceğiz. Bu eğitimler de 3-5 yıllık değil, 15 ila 30 gün arasında süren eğitimlerle sertifikalandırıyoruz." dedi.

Karagöz, Türkiye'de işletme başına yaklaşık 10 hayvan ortalaması olduğunu ifade ederek, yıllık 20 milyon ton süt üretildiğini ve bu üretimin aşağı yukarı 10 milyon hayvanla yapıldığını dile getirdi.

İnek başı 2 ton süt veriminin olduğunu söyleyen Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zekaya dayalı otonom çiftlikte inek başına yılda 14 ton süt üretimi var. Türkiye ortalaması açısından bizim olmamız gereken seviye 10 ton. İnek başı 10 ton ürettiğimiz zaman 20 milyon ton sütü bu sefer 2 milyon inekle üretebiliyoruz. Biz, genç kardeşlerimizin sağımlarını artık telefon ve bilgisayarları üzerinden yapsınlar istiyoruz."

"Tam bağımsız bir gıda, tarım ve hayvancılık ekosistemine ihtiyacımız var"

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan 1,5 milyon üretici bulunduğuna işaret eden Karagöz, şöyle konuştu:

"Bu nüfus azalır ama 1 milyondan 40 bine inmeyecek. Biz dişi sperma kullanan, embriyo transferi yapan, yapay zekaya dayalı bu teknolojik atılımları yapabilecek, yönetebilecek ve nasıl daha verimli, daha kaliteli üretebilirizi tartışabileceğimiz genç arkadaşımız olsun istiyoruz. Türkiye'nin yüzde 5 civarında et açığı var ama Türkiye dev bir üretim ülkesi. Bakmayın siz ense karartanlara. Türkiye son 20 yılda 25 milyar dolardan 75 milyar dolara yani tam 3 kat tarımsal hasılasını artırdı. Tam 3 kat üretimimiz, üretim teknolojilerimiz arttı. Türkiye'de toplam dış ticarette ihracatımız 35 milyar dolarken, şu anda sadece gıda, tarım ve hayvancılıkta 35 milyar dolar ihracatımız var. Yani Türkiye ihracat yaparak kendi kendine yeten olmanın ötesinde, bölgesinde dost ve kardeşlerini de besleyen bir ülke. Dev bir tarım ülkesiyiz."

Pandemi ve savaşlarda dünyada market raflarının boşaldığını, enerji ve gıda kaynaklarının sekteye uğradığını dile getiren Karagöz, "O zaman 'Ya şunu dışarıdan alalım' deme şansımız yok. Belki 20 sene önce dünyada bir küreselleşme hikayesi vardı, o zaman her şey toz pembeydi ve 'Bunu dışarıdan alalım' diyorduk ama bugün bizim kendi kendine tam manasıyla yeten, tam bağımsız bir gıda, tarım ve hayvancılık ekosistemine ihtiyacımız var. Biz diyoruz ki gençlerimiz artık modern tarımı, modern teknolojileri kullanmak suretiyle tam bağımsızlık yolunda bu işi üstlenecekler." ifadelerini kullandı.

Programda, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve TEKNOFEST Tarım Girişimcisi Deniz Kaya da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 'Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı' düzenlendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Niğde'de "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
