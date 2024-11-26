Niğde'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Niğde Valiliği, gece saatlerinde başlayıp, gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışının tipi, don ve buzlanma ihtimaline karşın eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan duyuruda "İl genelinde resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.