Niğde\'de Yöresel Peynirler Korunuyor

AHMET DEMİRCAN/MUHARREM TEMEL - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesince kentte unutulmaya yüz tutmuş yöresel peynirlerin üretim yöntemleri, saha çalışmalarıyla kayıt altına alındı.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından kentte tespit edilen küp, deri, salamura ve Niğde mavisi peynirleri ile ilgili 10 köyde saha araştırması yapıldı.

Mayıs ayında üniversitede düzenlenen çalıştayla elde edilen bulgular ve kayıt altına alınan peynir yapım teknikleri, Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) tarafından yayımlanarak bilimsel literatüre kazandırıldı.

Çalışmayla Niğde'nin yöresel peynirlerinin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması, ticarileştirilmesi ve coğrafi işaret sürecine katkı sağlanması hedefleniyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, AA muhabirine, üniversite olarak kentin süt ürünlerindeki potansiyelini ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda mayıs ayında paydaş kurum ve kuruluşlarla "Niğde Süt Ürünleri Çalıştayı" düzenlediklerini anımsatan Şekeroğlu, çalıştayda Niğde'de unutulmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerini tespit ettiklerini dile getirdi.

Daha sonra saha araştırmaları yaptıklarını anlatan Şekeroğlu, şöyle konuştu:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bölgede unutulmaya yüz tutmuş süt ürünlerinin üretim teknolojilerini belirleyip tekrar üretime kazandırma çalışmalarını başlatmış durumda. Bu kapsamda kentte üreticilerle yaptığımız çalışmalar sonucunda üretim teknolojilerini belirledik ve kayıt altına aldık. Önümüzdeki süreç içerisinde bunların en iyi olanının markalaşması için de çalışmalara ve yörede bu konudaki eğitim çalışmalarını başlatacağız. Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

"Niğde'nin peynir konusunda potansiyele sahip olduğu kanısına vardık"

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Ceyhan da Türkiye'de 100'ün üzerinde peynir çeşidi tespit edildiğini ifade etti.

İç Anadolu Bölgesi'nin de peynir üretiminde söz sahibi olduğuna dikkati çeken Ceyhan, şunları kaydetti:

"İç Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 16 farklı peynir çeşidi tespit edilmiş durumda. Yaptığımız çalışmalarda özellikle Niğde'nin hayvancılık potansiyeli, doğası ve genetik mirası itibarıyla peynirle ilgili hak ettiği değeri almadığını düşünüyoruz. İlimizin katma değeri yüksek olabilecek ürünlerini araştırdık ve bu kapsamda saha taraması yaptık. Saha taramasından elde ettiğimiz sonuçların ardından seçkin bilim insanlarıyla çalıştay düzenledik. Çalıştayın neticesinde özellikle Niğde'nin peynir konusunda potansiyele sahip olduğu kanısına vardık. Sahaya indik ve Niğde'nin 10 farklı bölgesinde daha önce hayvancılık yapmış, süt ürünleri işlemiş kişilerden bu peynirlerin tariflerini aldık. Bu kapsamda küp, deri, salamura ve Niğde mavisi gibi peynirlerin yapımı konusunda bilgiler elde ederek rapora dönüştürdük. Elde ettiğimiz verileri uluslararası bir yayın kuruluşu olan TURSTEP'te yayımladık."

"Küçük ölçekli işletmelerin ekonomik gelir seviyelerini artıracağız"

Ceyhan, Niğde'nin bu konudaki potansiyelini ortaya koyduklarını ve sonraki dönemde yapılacak çalışmalara da yön vereceklerini vurguladı.

Kayıt altına alınan ürünlerin üretimini teşvik etmek için çalışmalar başlatacaklarını anlatan Ceyhan, "Özellikle katma değeri yüksek ürünler üretmek amacıyla araştırma merkezimizin planları içerisinde bir süt işleme ünitesi kurmak var. Bu ünite kapsamında unutulmaya yüz tutmuş ve çalıştay neticesinde elde ettiğimiz tarifleri bu ünitede işlemek istiyoruz. Böylelikle hem küçük ölçekli işletmelerin ekonomik gelir seviyelerini artıracağız hem de tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmış olacağız. Özellikle sanayi üretimiyle küçük işletmelerin bunlarla mücadele etmesi pek mümkün değil. Ancak elde ettiğimiz sonuçlarla ticarileşme yoluna da gideceğiz. Ürünlerin tescillenmesi, tescil neticesinde coğrafi işaret alması gibi alternatifleri de planlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.