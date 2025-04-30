Niğde\'den Su Kartına Mobil Uygulama

Niğde Belediyesinin konutlarda kullanılan su kartlarına bakiye yüklemesi için geliştirdiği mobil uygulamanın tanıtımı için toplantı düzenlendi.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, uygulama üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını söyledi.

Bu uygulama için çeşitli yöntemler denediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"İnternet üzerinde olan sayaçlardan tutun belediyenin üzerine anten kurdurup telsiz yöntemiyle bu işi çözebilir miyiz diye denemeler yaptık. Allah'a şükürler olsun en sonunda yeni bir yöntemle bu konuda sonuca ulaştık. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de su yükleme kartlarına telefon üzerinden ulaşmayı ilk defa belediye olarak bizler yaptık. O yüzden ben yapan arkadaşlarımıza, firmalarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kent için gerçekten çok önemliydi. Akıllı şehir konusunda uygulama ve çalışmalara başlamıştık ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz."

Konuşmanın ardından geliştirilen mobil uygulama vatandaşlara tanıtıldı.