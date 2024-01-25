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Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Cahit Çelik başkanlığında toplandı. Toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2023'te gerçekleştirilen kurumsal çalışmalar, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma hibe desteği başvuruları incelendi. Ayrıca, işgücünün niteliklerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla hazırlanan yıllık işgücü eğitim planı ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle ilgili denetleme öncelikleri ele alındı. Niğde'de 2023 yılında 3.896 kişi özel sektörde işe yerleştirildi ve 145 kişi işbaşı eğitim programlarına katıldı.

Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
25.01.2024 - 13:09,
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Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik'teki toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2023'te gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma hibe desteği başvuruları incelendi.

İldeki işgücünün niteliklerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla hazırlanan yıllık işgücü eğitim planı, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle ilgili denetleme önceliklerinin görüşüldüğü toplantıda, bu konuda kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Niğde'de, 2023'te 3 bin 896 kişi özel sektörde işe yerleştirildi, işbaşı eğitim programlarıyla 145 kişi işbaşı yaptı.

Kaynak: AA
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İŞKUR, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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